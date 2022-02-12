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Шмыгаль обратился к украинцам на фоне угрозы вторжения России

Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил с обращением к украинцам на фоне угрозы нового вторжения России. Он призвал граждан сохранять спокойствие, поскольку украинская армия готова дать отпор агрессору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Шмыгаля.

Что сказал глава правительства гражданам Украины:

  • Россия опасный сосед, который пытается нас уничтожить.
  • Наша армия готова, она обеспечена всем необходимым и готова дать отпор в любой момент.
  • Война имеет много измерений - от газового кризиса до нагнетания паники.
  • Паника лучший подарок для врага.
  • Украина сильна, как на дипломатическом уровне, так и на экономическом.
  • Международные партнеры поддерживают Украину не на словах, а на деле.
  • Россия хочет расшатать Украину изнутри, поэтому нужно не поддаваться на провокации врага и дезинформацию.

Напомним, ранее министр обороны и главнокомандующий ВСУ совместно заверили, что повторения 2014 года в Украине не будет.

Кроме того, президент Владимир Зеленский отреагировал на публикации СМИ по поводу вторжения России в Украину.

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Денис ШмыгальВторжение России в Украину