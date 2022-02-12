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Шмигаль звернувся до українців на тлі загрози вторгнення Росії

Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступив зі зверненням до українців на тлі загрози нового вторгнення Росії. Він закликав громадян зберігати спокій, оскільки українська армія готова дати відсіч агресору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Шмигаля.

Що сказав глава уряду громадянам України:

  • Росія небезпечний сусід, який намагається нас знищити.
  • Наша армія готова, вона забезпечена всім необхідним та готова дати відсіч у будь-який момент.
  • Війна має багато вимірів - від газової кризи до нагнітання паніки.
  • Паніка найкращий подарунок для ворога.
  • Україна сильна, як на дипломатичному рівні, так і на економічному.
  • Міжнародні партнери підтримують Україну не на словах, а на ділі.
  • Росія хоче розхитати Україну зсередини, тому потрібно не піддаватися на провокації ворога та дезінформацію.

Нагадаємо, раніше міністр оборони та головнокомандувач ЗСУ спільно запевнили, що повторення 2014 року в Україні не буде.

Крім того, президент Володимир Зеленський відреагував на публікації ЗМІ щодо вторгнення Росії в Україну.

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Денис ШмигальВторгнення Росії до України