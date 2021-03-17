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Шмыгаль обратился к местным властям: не ждите указаний, вводите ограничения

Автор: Анастасия Рокитна

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что местная власть может сама принимать решение об усилении карантина. Он призвал не медлить с ужесточением ограничений.

Об этом он заявил во время заседания правительства.

Шмыгаль обратился к местным властям, призвав вводить дополнительные ограничения, если в регионе ухудшается COVID-статистика.

"У нас продолжает действовать адаптивный карантин, а это значит, что местные власти вправе усиливать карантинные ограничения. Поэтому я призываю местных руководителей не ждать каких-то указаний, а принимать необходимые решения", - заявил он.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе наблюдается сложная ситуация с коронавирусом. Максимум через неделю столица может оказаться в "красной" зоне карантина.

Отметим, с 19 марта во Львове вводят усиленный карантин. В частности, прекращают работу все учреждения культуры.

Ранее мэр города говорил, что Львов могут "закрыть" в связи с ситуацией с коронавирусом.

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Новости Украины Денис ШмыгальКарантин
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