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Шмигаль звернувся до місцевої влади: не чекайте вказівок, вводьте обмеження

Автор: Анастасія Рокитна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що місцева влада може сама приймати рішення про посилення карантину. Він закликав не зволікати з посиленням обмежень.

Про це він заявив під час засідання уряду.

Шмигаль звернувся до місцевої влади, закликавши вводити додаткові обмеження, якщо в регіоні погіршується COVID-статистика.

"У нас продовжує діяти адаптивний карантин, а це означає, що місцева влада має право посилювати карантинні обмежування. Тому я закликаю місцевих керівників не чекати якихось вказівок, а приймати необхідні рішення", - заявив він.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що в місті спостерігається складна ситуація з коронавірусом. Максимум через тиждень столиця може опинитися в "червоній" зоні карантину.

Зазначимо, з 19 березня у Львові вводять посилений карантин. Зокрема, припиняють роботу всі установи культури.

Раніше мер міста говорив, що Львів можуть "закрити" в зв'язку з ситуацією з коронавірусом.

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Новини України Денис ШмигальКарантин
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