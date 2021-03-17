Шмыгаль о новом локдауне в Украине: он может не понадобиться, но нужно ограничить контакты

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине может не понадобиться введение локдауна на общенациональном уровне. Для этого необходимо сейчас ограничить социальные контакты.

Об этом Шмыгаль заявил во время заседания правительства.

Премьер добавил, что если большинство областей Украины окажутся в "красной" зоне карантина, локдаун будет введен во всей стране. "Будет ли локдаун во всей стране - это зависит только от нас с вами. Если мы все будем тщательно придерживаться противоэпидемических мер, если мы уменьшим социальные контакты, то локдаун будет не нужен", - заявил Шмыгаль. При этом он добавил, что "если "красный" уровень будет введен в большинстве областей, то мы будем вынуждены усилить карантинные меры на всей территории страны".