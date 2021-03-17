Шмигаль про новий локдаун в Україні: він може не знадобитися, але потрібно обмежити контакти

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні може не знадобитися введення локдауна на загальнонаціональному рівні. Для цього необхідно обмежити соціальні контакти.

Про це Шмигаль заявив під час засідання уряду.

Прем'єр додав, що якщо більшість областей України опиняться в "червоній" зоні, локдаун буде введено по всій країні. "Чи буде локдаун по всій країні - це залежить тільки від нас з вами. Якщо ми всі будемо ретельно дотримуватися протиепідемічних заходів, якщо ми зменшимо соціальні контакти, то локдаун буде не потрібен", - заявив Шмигаль. При цьому він додав, що "якщо" червоний "рівень буде введений в більшості областей, то ми будемо змушені посилити карантинні заходи на всій території країни".