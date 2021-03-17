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Шмигаль про новий локдаун в Україні: він може не знадобитися, але потрібно обмежити контакти

Новость на русском → Київ, Середа 17 березня 2021 13:18
Шмигаль про новий локдаун в Україні: він може не знадобитися, але потрібно обмежити контакти Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні може не знадобитися введення локдауна на загальнонаціональному рівні. Для цього необхідно обмежити соціальні контакти.

Про це Шмигаль заявив під час засідання уряду.

Прем'єр додав, що якщо більшість областей України опиняться в "червоній" зоні, локдаун буде введено по всій країні.

"Чи буде локдаун по всій країні - це залежить тільки від нас з вами. Якщо ми всі будемо ретельно дотримуватися протиепідемічних заходів, якщо ми зменшимо соціальні контакти, то локдаун буде не потрібен", - заявив Шмигаль.

При цьому він додав, що "якщо" червоний "рівень буде введений в більшості областей, то ми будемо змушені посилити карантинні заходи на всій території країни".

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду з проханням посилити обмеження в "помаранчевій" зоні карантину. При цьому в Кабміні заявили, що регіони самі можуть посилювати карантин.

У той же час влада Києва заявила, що можуть ввести лише деякі обмеження самостійно. За словами Кличка, якщо зараз не ввести додаткові обмеження, Київ буде у "червоній" зоні максимум через тиждень.

Також про можливість закриття міста на карантин заявляла влада Львова.

Відзначимо, в Україні з 24 лютого діє адаптивний карантин. Всі регіони розділені на чотири зони - "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону". Базовою є "жовта" зона карантину, "помаранчева" - зона ризику, "червона" - введення в регіоні жорсткого карантину.

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