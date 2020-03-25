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Кабмин планирует с пятницы полностью закрыть границу Украины для пассажирских перевозок

Новости » Коронавирус     25.03.2020 - 13:52
Кабмин планирует с пятницы полностью закрыть границу Украины для пассажирских перевозок
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Решение Кабмин примет до 27 марта

К концу дня пятницы, 27 марта, Кабмин остановят любое движение через границу Украины с любой стороны в связи с распространеним коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Шмыгаль, источником попадания коронавируса в Украину является поток граждан из-за рубежа.

"Отдельно предлагается разработать план по закрытию границ с точки зрения любых пассажирских перевозок. В этом есть насущная необходимость, потому что за последние недели мы видим, что единственным источником попадания коронавируса в Украине был поток граждан из-за рубежа и этот поток продолжается, и это усиливает и увеличивает число людей, зараженных этой инфекцией", - отметил он.

Напомним, Кабинет министров Украины продлил на 30 дней карантин в связи с пандемией коронавируса.

Также Денис Шмыгаль заявил, что, если ситуацию с коронавирусом преодолеют в Украине скорее 30 дней, то правительство будет отдельно принимать решение о карантине.

Добавим, Министерство здравоохранения подтвердило четвертую смерть от коронавируса в Украине: в Тернопольской области умер 68-летний пациент с лабораторно подтвержденным тестом на COVID-19.

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