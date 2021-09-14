Шмыгаль назвал сроки поступления очередного транша МВФ

"Мы выполнили все условия, все бенчмарки, которые были прописаны в меморандуме с МВФ. Поэтому мы ожидаем позитивного завершения миссии. И ждем, что ориентировочно в конце ноября - начале декабря будет возможен транш МВФ. После миссии проходит 5-7 недель подготовки и заседания board МВФ, и сразу после этого идет транш", - отметил он.

Он уточнил, что Киев не рассчитывает на то, что результаты работы миссии МВФ будут неуспешными для Украины, поскольку выполнены все бенчмарковые показатели. Транш должен быть в размере 750 млн долларов.