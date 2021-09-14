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Шмигаль назвав терміни надходження чергового траншу МВФ

Автор: Олександр Мороз

Черговий транш МВФ (Міжнародного валютного фонду) повинен надійти до України в кінці листопада або початку грудня. Українська сторона виконала всі умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Ми виконали всі умови, всі бенчмарки, які були прописані в меморандумі з МВФ. Тому ми очікуємо позитивного завершення місії. І чекаємо, що орієнтовно в кінці листопада - на початку грудня буде можливий транш МВФ. Після місії проходить 5-7 тижнів підготовки і засідання ради МВФ, і відразу після цього йде транш", - зазначив він.

Він уточнив, що Київ не розраховує на те, що результати роботи місії МВФ будуть неуспішними для України, оскільки виконані всі бенчмаркові показники. Транш повинен бути в розмірі 750 млн доларів.

Нагадаємо, раніше прем'єр зазначив, що найімовірніше місія МВФ працюватиме в Україні в онлайн режимі.

Раніше стало відомо, що місія почне роботу ще у вересні.

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МВФДенис ШмигальТранш