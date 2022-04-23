Шмыгаль назвал ситуацию в Мариуполе крупнейшей гуманитарной катастрофой века

Глава украинского правительства в ходе выступления на пресс-конференции в Вашингтоне (США) рассказал о гуманитарной катастрофе в Мариуполе, которая является тяжелейшей за все время с начала вторжения РФ.

Шмыгаль подчеркнул, что в осажденном городе погибли тысячи мирных граждан, а точное количество жертв сейчас установить невозможно.

"Мы увидим ужасные зверства, когда он (Мариуполь, - Ред.) будет освобожден от россиян", - сказал премьер.

Он также добавил, что войска РФ "уничтожают абсолютно все", в том числе убежища, в которых находятся гражданские.