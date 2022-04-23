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Шмыгаль назвал ситуацию в Мариуполе крупнейшей гуманитарной катастрофой века

Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что ситуация в блокированном войсками РФ Мариуполе является, вероятно, самой страшной катастрофой века, поскольку город постоянно подвергается атакам и обстрелам со стороны оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Глава украинского правительства в ходе выступления на пресс-конференции в Вашингтоне (США) рассказал о гуманитарной катастрофе в Мариуполе, которая является тяжелейшей за все время с начала вторжения РФ.

Шмыгаль подчеркнул, что в осажденном городе погибли тысячи мирных граждан, а точное количество жертв сейчас установить невозможно.

"Мы увидим ужасные зверства, когда он (Мариуполь, - Ред.) будет освобожден от россиян", - сказал премьер.

Он также добавил, что войска РФ "уничтожают абсолютно все", в том числе убежища, в которых находятся гражданские.

Напомним, в Мариуполе в районе металлургического комбината "Азовсталь" остаются украинские военные, а также около тысячи гражданских. Российские войска продолжают бомбардировки объекта, несмотря на приказ 21 апреля руководителя Кремля Владимира Путина об остановке штурма, и заявлений главы Минобороны РФ Шойгу о якобы полном захвате города.

Также мы писали, что президент Владимир Зеленский опроверг полный захват Мариуполя и подчеркнул, что в городе остаются украинские защитники.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал РФ разрешить гражданским покинуть Мариуполь.

По словам вице-премьера Ирины Верещук, 23 апреля из Мариуполя возможно будет организован гуманитарный коридор.

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МариупольДенис ШмыгальВойна России против Украины