ru ua
Чт, 21 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский опроверг полный захват Мариуполя: там остаются наши военные

Новина українською →
Киев, Четверг 21 апреля 2022 17:20
Зеленский опроверг полный захват Мариуполя: там остаются наши военные Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявление Сергея Шойгу о якобы полностью захваченном российскими войсками Мариуполе. Глава государства подчеркнул, что в осажденном городе находятся украинские военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Зеленского по итогам встречи с премьерами Испании Педро Санчесом и Дании Метте Фредериксен.

"Мне неизвестно, что сообщает россиянам министр обороны РФ. Я знаю, что большинство Мариуполя давно захватили, есть часть нашего города, где находятся (украинские - ред.) военные. Пока они там остаются", - сказал Зеленский.

Напомним, утром 21 апреля Шойгу доложил Путину о якобы полном захвате Мариуполя. Глава Кремля выслушал доклад и приказал отметить штурм "Азовстали".

Отметим, ранее бойцы полка "Азов", которые продолжают удерживать позиции на "Азовстали" заявили, что оккупанты не дают выйти мирным жителям с территории завода.

Война России против Украины идет 57-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Мариуполь Война в Украине
NEWS
57-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
57-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
"Путин – это ирод". Как села под Гостомелем и Бородянкой пережили российскую оккупацию
Милан Лелич, Виталий Носач "Путин – это ирод". Как села под Гостомелем и Бородянкой пережили российскую оккупацию