Шмигаль назвав ситуацію в Маріуполі найбільшою гуманітарною катастрофою століття

Глава українського уряду в ході виступу на прес-конференції у Вашингтоні (США) розповів про гуманітарну катастрофу в Маріуполі, яка є найтяжчою за весь час з початку вторгнення РФ.

Шмигаль наголосив, що в обложеному місті загинули тисячі мирних громадян, а точну кількість жертв зараз встановити неможливо.

"Ми побачимо жахливі звірства, коли він (Маріуполь, - Ред.) буде звільнений від росіян", - сказав прем'єр.

Він також додав, що війська РФ "знищують абсолютно все", в тому числі укриття, в яких перебувають цивільні.