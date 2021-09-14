Шмыгаль назвал курс гривны к доллару в проекте госбюджета на 2022 год

В проекте государственного бюджета Украины на 2022 год зафиксирован курс гривны к доллару на уровне 28,6-28,7 грн/доллар. Він відповідає прогнозу уряду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заву премьер-министра Дениса Шмыгаля на пресс-конференции, которая транслировалась на Youtube.

Шмыгаль напомнил, что соответствующие цифры содержатся в трехлетней бюджетной декларации на 2022-2024 годы, одобренной правительством летом 2021 года.

"Курс остается в пределах 28,6-28,7", - сказал он.

Отметим, Кабинет министров на внеочередном заседании 31 мая 2021 года принял бюджетную декларацию на 2022-2024 годы и Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы.

По прогнозу правительства, в 2021 году курс гривны к доллару "будет оставаться относительно стабильным - на уровне 28 гривен за доллар в среднем по году".

В 2022 году курс в среднем составит 28,6 гривен за доллар, в 2023 году - 28,8 гривен за доллар, в 2024 году - 29,2 гривен за доллар.

Напомним, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. При этом прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.