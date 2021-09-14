Шмигаль назвав курс гривні до долара в проекті держбюджету на 2022 рік

У проекті державного бюджету Україна на 2022 рік зафіксований курс гривні до долара на рівні 28,6-28,7 грн/долар. Він відповідає прогнозу уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на прес-конференції, яка транслювалася на Youtube.

Шмигаль нагадав, що відповідні цифри містяться у трирічній бюджетній декларації на 2022-2024 роки, схваленої урядом влітку 2022 року.

"Курс залишається в межах 28,6-28,7", - сказав він.

Відзначимо, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 31 травня 2021 року ухвалив бюджетну декларацію на 2022-2024 роки та Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки.

За прогнозом уряду, у 2021 році курс гривні до долара "залишатиметься відносно стабільним - на рівні 28 гривень за долар у середньому по року".

У 2022 році курс у середньому становитиме 28,6 гривень за долар, у 2023 році - 28,8 гривень за долар, у 2024 році - 29,2 гривень за долар.

Нагадаємо, в законі про державний бюджет України на 2021 рік закладено середньорічний обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. При цьому прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.