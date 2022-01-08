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В январе повышение пенсий получат две категории украинцев

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Украина, Суббота 08 января 2022 07:01
В январе повышение пенсий получат две категории украинцев Фото: пенсии в январе 2022 году повысят для чернобыльцев и женщин 1962 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В 2022 году предусмотрено несколько этапов повышения пенсии украинцам. С 1 января дополнительные выплаты получат инвалиды-чернобыльцы и женщины 1962 года рождения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

В частности, с 1 января вступают в силу изменения в закон о социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, в рамках которого выплаты получат около 39 тысяч человек.

Пенсий людям, которые получили инвалидность в результате аварии на ЧАЭС, будут исчисляться, исходя из пятикратного размера минимальной заработной платы на 1 января соответствующего года (6500 гривен).

Так, выплаты для чернобыльцев, получивших в результате аварии на ЧАЭС инвалидность, составят:

  • для первой группы - 16 080 гривен,
  • для второй группы-12 987 гривен,
  • для третьей группы-8 917 гривен.

Также в январе установят надбавку в 9% к пенсии по возрасту женщинам, родившимся в 1962 году.

Напомним, в сентябре 2021 года Кабинет министров внес изменения в порядок исчисления пенсий лицам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы.

Согласно изменениям, назначение пенсии с заработной платы, полученной за работу за пределами зоны отчуждения, производится на общих основаниях согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" или по выбору лица в соответствии с законом Украины "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы" в размерах, определенных частью третьей статьи 54 этого закона.

Кроме того, минимальный размер пенсии в связи с потерей кормильца для нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца, которые были на его содержании, составляет: на одного нетрудоспособного члена семьи - 50 процентов пенсии по инвалидности умершего кормильца; на двух и более нетрудоспособных членов семьи - 100 процентов пенсии по инвалидности умершего.

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