Шмигаль: мінімальну пенсію для українців старше 70 років піднімуть до 3 000 гривень

У 2022 році мінімальну пенсію для українців старше 70 років піднімуть до 3 000 гривень. Але для цього необхідно, щоб трудовий стаж був не менше 30-35 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, в 2022 році очікується підвищення пенсій в кілька етапів. Зокрема, в березні буде проведена індексація, в тому числі і для працюючих пенсіонерів. Програму доплат розширять на українців старше 70 років, будуть перераховані пенсії для чорнобильців з інвалідністю, а також продовжиться підвищення пенсій для 65-річних у зв'язку із зростанням мінімальної зарплати.

"Мінімальна пенсійна виплата для людей віком від 70 років зі стажем 30-35 років буде 3 000 гривень", - зазначив Шмигаль.