Шмыгаль о курсе доллара: есть валютный коридор, в котором он колеблется

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что курс доллара в стране колеблется в валютном коридоре. Он добавил, что это один из главных макроэкономических показателей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Шмыгаля по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны.
"Курс доллара сегодня 28,3, есть валютный коридор, в котором он колеблется и это один главных макроэкономических показателей здоровой экономики и стабильности", - сказал глава Кабмина.
По его словам, правительство с Национальным банком Украины контролирует ситуацию на валютном рынке.
Напомним, курс доллара на межбанковском рынке в продаже 24 января вырос по сравнению с предыдущими торгами на 37 копеек до 28,6 гривны, в покупке - до 28,58 гривны.
Отметим, НБУ установил курс доллара на 25 января на уровне 28,37 гривны за доллар. Повышение с предыдущим банковским днем составило 6 копеек.