RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Шмигаль про курс долара: є валютний коридор, в якому він коливається

Автор: Дмитрий Кузнецов

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що курс долара в країні коливається у валютному коридорі. Він додав, що це один з головних макроекономічних показників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Шмигаля за підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони.

"Як ви ведете, курс долара 28,3, є валютний коридор, в якому він коливається і це один головних макроекономічних показників здорової економіки та стабільності", - сказав глава Кабміну.

За його словами, уряд із Національним банком України контролює ситуацію на валютному ринку.

Нагадаємо, курс долара на міжбанківському ринку у продажу 24 січня зріс у порівнянні з попередніми торгами на 37 копійок до 28,6 гривні, у купівлі - до 28,58 гривні.

Зазначимо, що НБУ встановив курс долара на 25 січня на рівні 28,37 гривні за долар. Підвищення з попереднім банківським днем становило 6 копійок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів УкраїниРНБОДенис Шмигаль