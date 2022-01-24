Шмигаль про курс долара: є валютний коридор, в якому він коливається

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що курс долара в країні коливається у валютному коридорі. Він додав, що це один з головних макроекономічних показників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Шмигаля за підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони.
"Як ви ведете, курс долара 28,3, є валютний коридор, в якому він коливається і це один головних макроекономічних показників здорової економіки та стабільності", - сказав глава Кабміну.
За його словами, уряд із Національним банком України контролює ситуацію на валютному ринку.
Нагадаємо, курс долара на міжбанківському ринку у продажу 24 січня зріс у порівнянні з попередніми торгами на 37 копійок до 28,6 гривні, у купівлі - до 28,58 гривні.
Зазначимо, що НБУ встановив курс долара на 25 січня на рівні 28,37 гривні за долар. Підвищення з попереднім банківським днем становило 6 копійок.