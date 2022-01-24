Курс доллара снова вырос после трехдневного снижения

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 января 2022 года установил официальный курс на уровне 28,37 гривен за доллар. Курс вырос на 6 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 25 января 2022 года установлен на таком уровне: 28,3749 гривен за 1 доллар (+0,0568 грн). При этом курс доллара на 24 января составляет: 28,3181 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:20 24 января 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией вырос на 8 копеек до 28,31 гривен за доллар, курс в покупке - 28,29 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 32,04 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,4/28,6 грн.