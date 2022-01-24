ru ua
Пн, 24 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Курс доллара снова вырос после трехдневного снижения

Новина українською →
Украина, Понедельник 24 января 2022 15:40
Курс доллара снова вырос после трехдневного снижения Фото: курс доллара вырос на 6 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 января 2022 года установил официальный курс на уровне 28,37 гривен за доллар. Курс вырос на 6 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 25 января 2022 года установлен на таком уровне: 28,3749 гривен за 1 доллар (+0,0568 грн). При этом курс доллара на 24 января составляет: 28,3181 гривен за 1 доллар.

Курс доллара снова вырос после трехдневного снижения

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара к гривне начал расти после трех дней снижения.

Курс доллара снова вырос после трехдневного снижения

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:20 24 января 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией вырос на 8 копеек до 28,31 гривен за доллар, курс в покупке - 28,29 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 32,04 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,4/28,6 грн.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс гривны Курс доллара Курс НБУ
NEWS
В Украине за сутки заразились коронавирусом почти 13 тысяч человек
В Украине за сутки заразились коронавирусом почти 13 тысяч человек
DAILY
Время покупать. Когда Украина начнет импорт газа и хватит ли его на отопительный сезон
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Время покупать. Когда Украина начнет импорт газа и хватит ли его на отопительный сезон