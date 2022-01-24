Курс доллара на межбанке за день вырос почти на 40 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 24 января 2022 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 37 копеек до 28,60 гривен за доллар, курс в покупке до 28,58 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 27 копеек до 32,31 гривен за евро.