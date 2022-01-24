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Шмыгаль о курсе доллара: есть валютный коридор, в котором он колеблется

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Киев, Понедельник 24 января 2022 19:20
Шмыгаль о курсе доллара: есть валютный коридор, в котором он колеблется Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что курс доллара в стране колеблется в валютном коридоре. Он добавил, что это один из главных макроэкономических показателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Шмыгаля по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны.

"Курс доллара сегодня 28,3, есть валютный коридор, в котором он колеблется и это один главных макроэкономических показателей здоровой экономики и стабильности", - сказал глава Кабмина.

По его словам, правительство с Национальным банком Украины контролирует ситуацию на валютном рынке.

Напомним, курс доллара на межбанковском рынке в продаже 24 января вырос по сравнению с предыдущими торгами на 37 копеек до 28,6 гривны, в покупке - до 28,58 гривны.

Отметим, НБУ установил курс доллара на 25 января на уровне 28,37 гривны за доллар. Повышение с предыдущим банковским днем составило 6 копеек.

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Кабинет Министров Украины СНБО Денис Шмыгаль
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