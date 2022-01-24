Шмыгаль о курсе доллара: есть валютный коридор, в котором он колеблется

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что курс доллара в стране колеблется в валютном коридоре. Он добавил, что это один из главных макроэкономических показателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Шмыгаля по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны.

"Курс доллара сегодня 28,3, есть валютный коридор, в котором он колеблется и это один главных макроэкономических показателей здоровой экономики и стабильности", - сказал глава Кабмина.

По его словам, правительство с Национальным банком Украины контролирует ситуацию на валютном рынке.