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Шмигаль про курс долара: є валютний коридор, в якому він коливається

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Київ, Понеділок 24 січня 2022 19:20
Шмигаль про курс долара: є валютний коридор, в якому він коливається Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що курс долара в країні коливається у валютному коридорі. Він додав, що це один з головних макроекономічних показників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Шмигаля за підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони.

"Як ви ведете, курс долара 28,3, є валютний коридор, в якому він коливається і це один головних макроекономічних показників здорової економіки та стабільності", - сказав глава Кабміну.

За його словами, уряд із Національним банком України контролює ситуацію на валютному ринку.

Нагадаємо, курс долара на міжбанківському ринку у продажу 24 січня зріс у порівнянні з попередніми торгами на 37 копійок до 28,6 гривні, у купівлі - до 28,58 гривні.

Зазначимо, що НБУ встановив курс долара на 25 січня на рівні 28,37 гривні за долар. Підвищення з попереднім банківським днем становило 6 копійок.

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