ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Шмигаль виключив дефолт України

Новини » Фінансова криза 2020     12.05.2020 - 12:12
Шмигаль виключив дефолт України
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)

Прем'єр-міністр сподівається на кредит МВФ на суму 5 млрд доларів

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль впевнений в тому, Україні вдасться укласти угоду з Міжнародним валютним фондом (МВФ) і уникнути дефолту. Про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню Handelsblatt.

Як наголошується в публікації, Шмигаль "не бачить жодних причин для неплатоспроможності" України, оскільки країна збирається отримати кредит в 5 млрд доларів від МВФ.

Однак для цього Україні необхідно прийняти банківський закон, який унеможливить повернення "ПриватБанку" Ігорю Коломойського, який спонсорував президента Володимира Зеленського і справив на нього значний вплив, пише Handelsblatt.

Шмигаль заявив виданню, що Коломойський, швидше за все, зазнає невдачі: закон про банки буде прийнятий найближчим часом. "Тоді повернення банку або багатомільярдна компенсація попереднім власникам буде неможлива. Це важливо для довіри Україні", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) погодиться вести переговори з Україною про нову програму тільки після схвалення Верховною радою банківського законопроекту 2571-д. Так званий "антиколомойський" закон зробить незворотнім процес виведення банків з ринку.

Нагадаємо, глава НБУ Яків Смолій заявив, що Національний банк не розглядає варіант відмови України від виплати за зобов'язаннями. "Ми не бачимо підстав для розвитку таких подій і не розглядаємо сьогодні взагалі варіант дефолту для України", - сказав він.

Теги Новини України Прем'єр-міністрдефолтМВФ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся