Шмигаль виключив дефолт України

Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)

Прем'єр-міністр сподівається на кредит МВФ на суму 5 млрд доларів

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль впевнений в тому, Україні вдасться укласти угоду з Міжнародним валютним фондом (МВФ) і уникнути дефолту. Про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню Handelsblatt.

Як наголошується в публікації, Шмигаль "не бачить жодних причин для неплатоспроможності" України, оскільки країна збирається отримати кредит в 5 млрд доларів від МВФ.

Однак для цього Україні необхідно прийняти банківський закон, який унеможливить повернення "ПриватБанку" Ігорю Коломойського, який спонсорував президента Володимира Зеленського і справив на нього значний вплив, пише Handelsblatt.

Шмигаль заявив виданню, що Коломойський, швидше за все, зазнає невдачі: закон про банки буде прийнятий найближчим часом. "Тоді повернення банку або багатомільярдна компенсація попереднім власникам буде неможлива. Це важливо для довіри Україні", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) погодиться вести переговори з Україною про нову програму тільки після схвалення Верховною радою банківського законопроекту 2571-д. Так званий "антиколомойський" закон зробить незворотнім процес виведення банків з ринку.

Нагадаємо, глава НБУ Яків Смолій заявив, що Національний банк не розглядає варіант відмови України від виплати за зобов'язаннями. "Ми не бачимо підстав для розвитку таких подій і не розглядаємо сьогодні взагалі варіант дефолту для України", - сказав він.