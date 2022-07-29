Шмыгаль инициировал начало отбора кандидатов на должность руководителя НАБУ
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль инициировал введение изменений в положение о комиссии по отбору руководителя Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Шмыгаля в Telegram.
"Глава САП назначен. Теперь вносим изменения в положение о комиссии по отбору руководителя Национального антикоррупционного бюро", - написал он.
По словам главы правительства, эти изменения позволят всем членам комиссии участвовать в таком отборе.
"Учредительное заседание состоялось во вторник. Поэтому от имени правительства хочу призвать комиссию безотлагательно собраться и как можно быстрее начать работу по отбору кандидатов на должность директора НАБУ", - добавил он.
Напомним, президент Владимир Зеленский поручил Шмыгалю организовать начало конкурса на руководителя НАБУ.
Срок полномочий экс-руководителя НАБУ Артема Сытника истек еще 17 апреля. Тогда бюро временно возглавил его заместитель Гизо Углава.
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