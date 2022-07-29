Шмыгаль инициировал начало отбора кандидатов на должность руководителя НАБУ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль инициировал введение изменений в положение о комиссии по отбору руководителя Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Шмыгаля в Telegram.