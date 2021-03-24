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Шмыгаль: государство готово выплатить ФОПам по 8 000 гривен

Автор: РБК-Украина

В рамках компенсаций бизнесу за прекращение работы из-за ограничений карантина "красной зоны" государство готово выплатить ФОПам по 8 000 гривен. Но от местных властей тоже ждут помощи.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, будут введены денежные выплаты и поддержка по аналогии с той, которую люди получали зимой.

"Разработан комплекс мер по поддержке людей и бизнеса, которые будут реализованы в сотрудничестве с органами местного самоуправления. Государство готово выплатить соответствующим ФОПам и работникам предприятий, которые пострадают в результате ограничений карантина "красной зоны" по 8 000 гривен. Но кроме этого, конечно, мы будем ждать поддержки местных органов", - отметил Шмыгаль.

Он также добавил, что местные власти должны ввести дополнительные выплаты.

Напомним, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский пообещал помощь бизнесу, который находится в регионах "красной зоны" и вынужден прекратить работу на время локдауна. Как правило, особенно сильно локдаун бьет по физлицам-предпринимателям (ФОП) в сфере услуг.

Кроме того, Зеленский обещал, что государство удвоит выплаты, которые дополнительно введут местные власти.

За время прошлого локдауна выплаты по 8 000 гривен получили почти полмиллиона украинцев. Такие выплаты проводились на банковские карты после подачи заявок через "Дію".

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Новости Украины Денис ШмыгальФОПКарантин
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