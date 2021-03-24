Шмигаль: держава готова виплатити ФОПам по 8 000 гривень

За його словами, будуть введені грошові виплати і підтримка за аналогією з тією, яку люди отримували взимку.

"Розроблено комплекс заходів з підтримки людей і бізнесу, які будуть реалізовані у співпраці з органами місцевого самоврядування. Держава готова виплатити відповідним ФОПам і працівникам підприємств, які постраждають внаслідок обмежень карантину "червоної зони" по 8 000 гривень. Але крім цього, звичайно, ми будемо чекати підтримки місцевих органів", - зазначив Шмигаль.

Він також додав, що місцева влада має запровадити додаткові виплати.