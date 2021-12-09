Шмыгаль о ДТП под Черниговом: будет комиссия по техническому расследованию, отчет - до 31 января
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал, что правительство создаст комиссию по техническому расследованию ДТП под Черниговом, в результате которого погибли 13 человек. Отчет должен быть представлен до 31 января 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление главы правительства на заседании Кабмина.
Шмыгаль напомнил, что в результате ДТП погибли 13 человек, а 6 - пострадали.
"Сегодня правительство примет решение о создании комиссии по техническому расследованию ДТП. Отчет о результате должен быть подан Кабмину до 31 января 2022 года. После этого будем принимать решения о повышении безопасности на дорогах", - отметил Шмыгаль.
Напомним, 7 декабря в Черниговской области столкнулись грузовик и маршрутный автобус, погибли 13 человек.
Отметим, полиция задержала водителя грузовика, ему вручили подозрение.