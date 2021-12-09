Шмыгаль о ДТП под Черниговом: будет комиссия по техническому расследованию, отчет - до 31 января

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал, что правительство создаст комиссию по техническому расследованию ДТП под Черниговом, в результате которого погибли 13 человек. Отчет должен быть представлен до 31 января 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление главы правительства на заседании Кабмина.