Шмигаль про ДТП під Черніговом: буде комісія з технічного розслідування, звіт - до 31 січня
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував, що уряд створить комісію з технічного розслідування ДТП під Черніговом, в результаті якої загинули 13 людей. Звіт має бути подано до 31 січня 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву голови уряду на засіданні Кабміну.
Шмигаль нагадав, що в результаті ДТП загинули 13 людей, а 6 - постраждали.
"Сьогодні уряд прийме рішення про утворення комісії з технічного розслідування ДТП. Звіт про результат має буде подано Кабміну до 31 січня 2022 року. Після цього будемо приймати рішення щодо підвищення безпеки на дорогах", - зазначив Шмигаль.
Нагадаємо, 7 грудня у Чернігівській області зіткнулися вантажівка і маршрутний автобус, загинули 13 людей.
Зазначимо, поліція затримала водія вантажівки, йому вручили підозру.