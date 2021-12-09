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Шмигаль про ДТП під Черніговом: буде комісія з технічного розслідування, звіт - до 31 січня

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Київ, Четвер 09 грудня 2021 13:24
Шмигаль про ДТП під Черніговом: буде комісія з технічного розслідування, звіт - до 31 січня Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував, що уряд створить комісію з технічного розслідування ДТП під Черніговом, в результаті якої загинули 13 людей. Звіт має бути подано до 31 січня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву голови уряду на засіданні Кабміну.

Шмигаль нагадав, що в результаті ДТП загинули 13 людей, а 6 - постраждали.

"Сьогодні уряд прийме рішення про утворення комісії з технічного розслідування ДТП. Звіт про результат має буде подано Кабміну до 31 січня 2022 року. Після цього будемо приймати рішення щодо підвищення безпеки на дорогах", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, 7 грудня у Чернігівській області зіткнулися вантажівка і маршрутний автобус, загинули 13 людей.

Зазначимо, поліція затримала водія вантажівки, йому вручили підозру.

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ДТП Чернігів Денис Шмигаль
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