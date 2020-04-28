Шмыгаль: дорожное строительство позволит создать 170 тыс. рабочих мест

Дорожное строительство в Украине позволит создать не менее 170 тыс. новых рабочих мест. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Шмыгаль отметил, правительство планирует вложить 100 млрд гривен только в дорожное строительство в этом году.

"Это позволит создать не менее 170 000 новых рабочих мест, в том числе в смежных отраслях", - подчеркнул премьер.

По его словам, далее программа "Большая стройка" будет расширена и на строительство мостов, школ, детских садов и стадионов, а также на реконструкцию более 200 приемных отделений в опорных больницах. При этом треть всех заложенных средств должна уйти в регионы уже в мае.

Напомним, ранее Шмыгаль в интервью РБК-Украина заявил, что украинцам на период карантина будут предлагать работу с зарплатой 6-8 тыс. гривен. Он также заявлял, что около 170 тысяч рабочих мест появятся в ходе "Большой стройки" и еще около 150 тысяч - в сопутствующих сферах.

Тем временем сегодня стало известно, что с начала карантина в Украине появилось более 127 тыс. безработных. При этом всего на 28 апреля официально зарегистрировано более 430 тысяч безработных.