Шмыгаль: доработанную программу действий Кабмина готовят к подаче в Раду

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Программа действий Камбина уже доработана

Доработанная программа действий правительства готовится к подаче в Верховную раду. Об этом на заседании Кабинета министров заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, программу действий правительства уже совместно с профильными комитетами доработали.

"Фактически готовим ее для подачи в профильные комитеты повторно… На сегодня продолжается работа, чтобы сделать программу действий правительства понятной, удобной и такой, которая будет выполняться Кабмином", - добавил Шмыгаль.

Напомним, ранее в Раду внесли постановление о необходимости доработки программы деятельности Кабмина. До этого комитет парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал вернуть программу деятельности Кабмина на доработку с учетом замечаний и предложений, высказанных при ее обсуждении.

Кроме того, финансовый комитет отправил ее на доработку, назвав предложенную программу деятельности Кабмина "рефератом".