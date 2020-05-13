Шмигаль: доопрацьовану програму дій Кабміну готують до подачі до Ради

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Програму дій Камбіну вже доопрацьовано

Доопрацьована програма дій уряду готується до подання у Верховну раду. Про це на засіданні Кабінету міністрів заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, програму дій уряду вже спільно з профільними комітетами доопрацювали.

"Фактично готуємо її для подачі в профільні комітети повторно... На сьогодні триває робота, щоб зробити програму дій уряду зрозумілою, зручною й такою, яка буде виконуватися Кабміном", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше у Раду внесли постанову про необхідність доопрацювання програми діяльності Кабміну. До цього комітет парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував повернути програму діяльності Кабміну на доопрацювання з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених при її обговоренні.

Крім того, фінансовий комітет відправив її на доопрацювання, назвавши запропоновану програму діяльності Кабміну "рефератом".