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Шмигаль допускає імпорт електроенергії з Білорусі і назвав умову

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Київ, Вівторок 02 листопада 2021 14:42
Шмигаль допускає імпорт електроенергії з Білорусі і назвав умову Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль допускає відновлення імпорту електроенергії з Білорусі. За його словами, для цього повинна бути дуже холодна зима.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг у Запорізькій області.

"З 1 листопада НКРЕКП не продовжила заборону на імпорт електроенергії. Тобто фізично і юридично можливість імпортувати електроенергію з Республіки Білорусь В Україні існує. Це вже питання до компаній, до енергетичного ринку, чи скористається він цим, чи буде в цьому потреба... Можливість імпорту електроенергії з Білорусі фізично становить 900 мегават... Якщо між собою компанії домовляться про таку співпрацю, то, очевидно, що воно фізично можливо. Поки угод про імпорт немає", - зазначив Шмигаль

За його словами, що стосується проходження осінньо-зимового періоду, то зазвичай нинішньої генерації вистачає України, щоб забезпечити себе електроенергією.

"Звичайно, якщо температура буде знижуватися, очевидно, потрібно буде вживати додаткових заходів. Всі ці речі розроблені Міністерством енергетики, є відповідний план, я це називаю план Б на більш складну ситуацію. Ймовірно, буде потрібен додатковий імпорт з Республіки Білорусь, якщо будуть такі погодні умови", - додав прем'єр.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна в матеріалі "На порозі енергокризи. Кабмін може відновити фінансування "Нафтогазу" писало, що Київ готується знову почати імпорт електроенергії з Білорусі.

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Білорусь Денис Шмигаль Електроенергія
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