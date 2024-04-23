Шмигаль звернувся до українців та бізнесу через дефіцит в енергосистемі

"Ми зазнали важких втрат у генерації, і зараз під час зниження температури це позначається на енергосистемі. Вже кілька днів поспіль фіксуємо дефіцит потужності, який покриваємо за допомогою наших європейських партнерів", - сказав Шмигаль.

Глава уряду зазначив, що як і на початку повномасштабної війни, українці мусять згуртуватися, щоб бути стійкими.

"Закликаю всіх українців до ощадливості, особливо в ранкові та вечірні години пікових навантажень. А промисловість - максимально залучати імпорт електроенергії та використовувати, за наявності, альтернативні джерела живлення", - наголосив прем'єр.

Він додав, що зараз енергетики роблять все можливе, щоб утримувати ситуацію та швидко здійснювати ремонти.

"І ми всі разом маємо допомогти нашій енергетиці вистояти", - підсумував Шмигаль.