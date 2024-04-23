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Шмигаль звернувся до українців та бізнесу через дефіцит в енергосистемі

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українців закликають економити світло, особливо у ранкові та вечірні години, а промисловість - максимально залучати імпорт електроенергії та використовувати альтернативні джерела живлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання Кабінету міністрів.

"Ми зазнали важких втрат у генерації, і зараз під час зниження температури це позначається на енергосистемі. Вже кілька днів поспіль фіксуємо дефіцит потужності, який покриваємо за допомогою наших європейських партнерів", - сказав Шмигаль.

Глава уряду зазначив, що як і на початку повномасштабної війни, українці мусять згуртуватися, щоб бути стійкими. 

"Закликаю всіх українців до ощадливості, особливо в ранкові та вечірні години пікових навантажень. А промисловість - максимально залучати імпорт електроенергії та використовувати, за наявності, альтернативні джерела живлення", - наголосив прем'єр.

Він додав, що зараз енергетики роблять все можливе, щоб утримувати ситуацію та швидко здійснювати ремонти.

"І ми всі разом маємо допомогти нашій енергетиці вистояти", - підсумував Шмигаль.

Ситуація з електроенергією в Україні

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що дефіцит електроенергії в Україні зберігатиметься через великі пошкодження після останніх російських ударів.

Це з великою ймовірністю може призвести до відключень і в літній період. Влітку генерації не вистачатиме, оскільки атомні блоки потрібно буде виводити в ремонт, а залишку теплової генерації для заміщення потужностей не вистачить.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Росія вже знищила майже всю теплову електрогенерацію України. Крім того, під ударами терористів - греблі та обладнання гідроелектростанцій, а також газова інфраструктура.

До того ж під загрозою від російського терору також інфраструктура атомних станцій і мереж розподілу.

Додамо, що через значні пошкодження енергооб'єктів та зниження температури з 18 квітня в Україні застосовуються обмеження для промисловості.

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Кабінет Міністрів УкраїниДенис ШмигальЕлектроенергія