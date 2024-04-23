RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шмыгаль обратился к украинцам и бизнесу из-за дефицита в энергосистеме

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинцев призывают экономить свет, особенно в утренние и вечерние часы, а промышленность максимально привлекать импорт электроэнергии и использовать альтернативные источники питания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета министров.

"Мы понесли тяжелые потери в генерации, и сейчас во время снижения температуры это сказывается на энергосистеме. Уже несколько дней подряд фиксируем дефицит мощности, который покрываем с помощью наших европейских партнеров", - сказал Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что, как и в начале полномасштабной войны, украинцы должны сплотиться, чтобы быть стойкими.

"Призываю всех украинцев к бережливости, особенно в утренние и вечерние часы пиковых нагрузок. А промышленность - максимально привлекать импорт электроэнергии и использовать при наличии альтернативные источники питания", - подчеркнул премьер.

Он добавил, что сейчас энергетики делают все возможное, чтобы удерживать ситуацию и быстро осуществлять ремонты.

"И мы все вместе должны помочь нашей энергетике выстоять", - подытожил Шмыгаль.

Ситуация с электроэнергией в Украине

Напомним, ранее мы сообщали, что дефицит электроэнергии в Украине будет сохраняться из-за больших повреждений после последних российских ударов.

Это с большой вероятностью может привести к отключениям и летом. Летом генерации не будет достаточно, поскольку атомные блоки нужно будет выводить в ремонт, а остатка тепловой генерации для замещения мощностей не хватит.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Россия уже уничтожила почти всю тепловую электрогенерацию Украины. Кроме того, под ударами террористов - плотины и оборудование гидроэлектростанций, а также газовая инфраструктура.

К тому же, под угрозой от российского террора также инфраструктура атомных станций и сетей распределения.

Добавим, что из-за значительных повреждений энергообъектов и снижения температуры с 18 апреля в Украине применяются ограничения для промышленности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров УкраиныДенис ШмыгальЭлектроэнергия