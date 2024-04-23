Шмыгаль обратился к украинцам и бизнесу из-за дефицита в энергосистеме

"Мы понесли тяжелые потери в генерации, и сейчас во время снижения температуры это сказывается на энергосистеме. Уже несколько дней подряд фиксируем дефицит мощности, который покрываем с помощью наших европейских партнеров", - сказал Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что, как и в начале полномасштабной войны, украинцы должны сплотиться, чтобы быть стойкими.

"Призываю всех украинцев к бережливости, особенно в утренние и вечерние часы пиковых нагрузок. А промышленность - максимально привлекать импорт электроэнергии и использовать при наличии альтернативные источники питания", - подчеркнул премьер.

Он добавил, что сейчас энергетики делают все возможное, чтобы удерживать ситуацию и быстро осуществлять ремонты.

"И мы все вместе должны помочь нашей энергетике выстоять", - подытожил Шмыгаль.