Шмигаль зустрівся з президенткою Єврокомісії: що обговорили
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, який перебуває у Лондоні з нагоди коронації Чарльза ІІІ провів зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою Фон дер Ляєн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президентки Єврокомісії Урсули Фон дер Ляєн.
Шмигаль обговорив із очільницею Єврокомісії відбудову Україну та подальшу підтримку Європейського союзу у боротьбі проти російських загарбників.
"Дуже продуктивна зустріч з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем. Ми обговорили підтримку ЄС для відновлення та відбудови України, з огляду на майбутню конференцію з відновлення України у Лондоні в червні. ЄС буде залишатися твердим у своїх зобов’язаннях щодо допомоги Україні у відбудові країни", - написала фон дер Ляєн.
Раніше ми писали, Денис Шмигаль провів переговори з міністром закордонних справ Британії Джеймсом Клеверлі щодо майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі.
Нагадаємо, Європейська рада остаточно затвердила виділення 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів для України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.