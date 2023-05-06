Шмигаль зустрівся з президенткою Єврокомісії: що обговорили

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, який перебуває у Лондоні з нагоди коронації Чарльза ІІІ провів зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою Фон дер Ляєн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президентки Єврокомісії Урсули Фон дер Ляєн.