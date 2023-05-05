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Шмигаль обговорив майбутній саміт НАТО з главою МЗС Британії

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Лондон, П'ятниця 05 травня 2023 22:03
Шмигаль обговорив майбутній саміт НАТО з главою МЗС Британії Фото: прем'єр України Денис Шмигаль та глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі (facebook.com/dshmyhal)
Автор: Іван Носальський

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів переговори з міністром закордонних справ Британії Джеймсом Клеверлі. Однією з тем обговорень став майбутній саміт НАТО у Вільнюсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Шмигаля в Telegram.

Прем'єр нагадав, що цього року у Лондоні пройде велика конференція з питань відновлення України. За його словами, він обговорив з британським міністром конкретні пріоритети.

"Україна має намір зосередитись на трьох напрямках: швидке відновлення, залучення приватного бізнесу до відновлення та розвитку України, реалізація реформ", - написав глава уряду.

Він наголосив, що Україна розраховує на високу зацікавленість британських компаній у цих питаннях.

"Також очікуємо на підтримку Великої Британії на Вільнюському саміті НАТО. Українська армія на практиці освоює стандарти Альянсу і після перемоги готова ділитися успішним бойовим досвідом з союзниками", - додав Шмигаль за підсумками переговорів.

Нагадаємо, Шмигаль сьогодні, 5 травня, прибув до Лондона на коронацію Чарльза ІІІ.

Також ми писали, що міністр оборони України Олексій Резніков назвав головні очікування нашої країни від наступного саміту НАТО.

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НАТО Великобританія Денис Шмигаль
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