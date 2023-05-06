Шмигаль встретился с президентом Еврокомиссии: что обсудили

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль, находящийся в Лондоне по случаю коронации Чарльза ІІІ, провел встречу с президентом Еврокомиссии Урсулой Фон дер Ляйен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Еврокомиссии Урсулы Фон дер Ляйен.