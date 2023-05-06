Шмигаль встретился с президентом Еврокомиссии: что обсудили
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль, находящийся в Лондоне по случаю коронации Чарльза ІІІ, провел встречу с президентом Еврокомиссии Урсулой Фон дер Ляйен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Еврокомиссии Урсулы Фон дер Ляйен.
Шмигаль обсудил с главой Еврокомиссии восстановление Украины и дальнейшую поддержку Европейского союза в борьбе против российских захватчиков.
"Очень продуктивная встреча с Премьер-министром Денисом Шмыгалем. Мы обсудили поддержку ЕС для восстановления и восстановления Украины, учитывая предстоящую конференцию по восстановлению Украины в Лондоне в июне. ЕС будет оставаться жестким в своих обязательствах по помощи Украине в восстановлении страны", - написала фон дер Ляйен.
Ранее мы писали, Денис Шмигаль провел переговоры с министром иностранных дел Британии Джеймсом Клеверли по поводу предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе.
Напомним, Европейский совет окончательно утвердил выделение 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины.
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