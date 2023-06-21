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Шмигаль зустрівся з прем'єром Британії: обговорили інвестиції в економіку України

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та глава уряду Великої Британії Ріші Сунак зустрілися у Лондоні. Вони обговорили інвестиції в економіку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Шмигаля в Telegram.

Зустріч прем'єрів пройшла на полях Конференції з відновлення України в Лондоні.

"Подякував за організацію заходу, що має на меті консолідувати зусилля партнерів задля відбудови нашої держави та знайти дієві механізми безперебійної фінансової підтримки України", - зазначив Шмигаль.

Прем'єри обговорили залучення приватного бізнесу для підтримки економіки України. Також Шмигаль подякував Сунаку за пакет фінансової допомоги та запуск ініціативи Business Compact. До неї вже долучилися понад 400 компаній світу.

"Цінуємо підтримку Великої Британії в усіх сферах та покладаємося на подальше лідерство в об’єднанні міжнародної коаліції на підтримку України", - додав глава уряду.

Лондонська конференція

Сьогодні у столиці Британії стартувала Конференція з питань відновлення України. У рамках заходу міжнародні партнери запропонують програми економічної підтримки, а українська сторона презентує стратегію для залучення приватних інвестицій та швидкої відбудови країни.

На конференції вже виступив президент України Володимир Зеленський. Він назвав п'ять напрямків для створення основи для миру в Україні.

Крім того, на зустрічі прем'єр Британії Ріші Сунак оголосили про фінансовий пакет допомоги у розмірі 3 млрд доларів, а держсекретар США Ентоні Блінкен пообіцяв 1,3 млрд доларів на відновлення енергосистеми та інфраструктури України.

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Прем'єр-міністрВеликобританіяДенис Шмигаль