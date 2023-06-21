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Шмыгаль встретился с премьером Британии: обсудили инвестиции в экономику Украины

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава правительства Великобритании Риши Сунак встретились в Лондоне. Они обсудили инвестиции в экономику Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Шмыгаля в Telegram.

Встреча премьеров прошла на полях Конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

"Поблагодарил за организацию мероприятия, которое имеет целью консолидировать усилия партнеров по восстановлению нашего государства и найти действенные механизмы бесперебойной финансовой поддержки Украины", - отметил Шмыгаль.

Премьеры обсудили привлечение частного бизнеса для поддержки экономики Украины. Также Шмыгаль поблагодарил Сунака за пакет финансовой помощи и запуск инициативы Business Compact. К ней уже присоединились более 400 компаний мира.

"Ценим поддержку Великобритании во всех сферах и полагаемся на дальнейшее лидерство в объединении международной коалиции в поддержку Украины", - добавил глава правительства.

Лондонская конференция

Сегодня в столице Британии стартовала Конференция по восстановлению Украины. В рамках мероприятия международные партнеры предложат программы экономической поддержки, а украинская сторона представляет стратегию для привлечения частных инвестиций и быстрого восстановления страны.

На конференции выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал пять направлений для создания основы мира в Украине.

Кроме того, на встрече премьер Британии Риши Сунак объявили о финансовом пакете помощи в размере 3 млрд долларов, а госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал 1,3 млрд долларов на восстановление энергосистемы и инфраструктуры Украины.

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Премьер-министрВеликобританияДенис Шмыгаль