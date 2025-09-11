Шмигаль зробив заяву про зростаючий рівень мобілізації в Україні за останній рік

Міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що рівень мобілізації в Україні наразі достатній для відновлення кількості особового складу та створення резервів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Шмигаль заявив з інтерв’ю Sky News.
За його словами, рівень мобілізації в Україні за останні 12 місяців є абсолютно стабільним і має тенденцію до зростання.
"Ми мобілізували всю необхідну кількість особового складу, щоб покрити всі наші втрати і сформувати невеликі резерви", - пояснив Шмигаль.
Водночас він зазначив, що Росія покриває свої втрати, попри те, що вони в п’ять разів більші, ніж в Україні.
"Вони покривають всі ці втрати, тому для них немає жодних проблем, а вони втратили 1 мільйон осіб з початку цієї війни. Половина з них загинула. Тож вони продовжують просто стріляти, спалювати своїх людей у вогні війни, не рахуючи, скільки вони втратили. Тож це виклик і це проблема", - підкреслив міністр.
Раніше Шмигаль заявляв, що мобілізація в Україні триває за планом і майже завжди проходить без скандалів - резонансних випадків лише 5-10%.
"Мобілізація на 90% відбувається абсолютно нормально - люди отримують повістки, приходять у територіальні центри комплектування, оформляються і прямують у навчальні центри", - пояснив міністр.
Також Шмигаль прокоментував випадки так званої "бусифікації" - силової мобілізації в Україні. Він визнав, що такі випадки існують.