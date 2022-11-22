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Шмигаль зробив важливу заяву про евакуацію

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Київ, Вівторок 22 листопада 2022 17:22
Шмигаль зробив важливу заяву про евакуацію Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (kmu.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Українцям необхідно довіряти лише офіційній інформації про евакуацію, яку надають органи влади.

Як повідомляє РБК-Україна , про це на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Питання, до якого я повертаюся вже не вперше, стосується евакуації. У нас є державна компанія "Укренерго", яка постійно комунікує необхідну чітку інформацію. Є Міністерство енергетики. Є відповідальні представники обласних військових адміністрацій. Президент, уряд також постійно інформують про стан справ. Тому прошу керуватися лише офіційною інформацією”, - підкреслив глава уряду.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко нібито закликав українців виїжджати за кордон.

"Якщо є можливість знайти альтернативне місце проживання ще на три-чотири місяці, це дуже допоможе системі", - наголошував він.

Пізніше у ДТЕК спростували таке трактування слів Тимченка та заявили, що потреби у виїзді українців з країни немає.

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Прем'єр-міністр евакуація Денис Шмигаль
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Шмигаль зробив важливу заяву про евакуацію
Шмигаль зробив важливу заяву про евакуацію
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