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Потреби немає: в ДТЕК спростували заклик до виїзду українців за кордон

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Субота 19 листопада 2022 19:07
Потреби немає: в ДТЕК спростували заклик до виїзду українців за кордон Фото: в ДТЕК спростували заклик до виїзду українців за кордон (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

ДТЕК спростувала заклик до українців щодо виїзду з країни заради економії електроенергії. Надзвичайної ситуації, яка б цього потребувала - немає.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДТЕК.

В інтерв'ю для британського видання ВВС генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко заявив: "У нас немає надзвичайної ситуації, за якої потрібно виїжджати".

Також він додав, що ДТЕК разом з Міністерством енергетики й іншими компаніями продовжують робити усе можливе, аби енергосистема України й надалі працювала стабільно.

Станом на сьогодні енергетична сфера нашої країни витримала вже 4 хвилі масованих ударів з боку Росії.

"ЗСУ, енергетики і кожен українець роблять диво, втримуючи енергосистему. І саме тому сьогодні нема нагальної потреби залишати Україну. Втримувати роботу енергосистеми вдається унікальними рішеннями і складною системою балансування, в тому числі за допомогою стабілізаційних відключень", - пише пресслужба.

Відзначимо, в інтерв'ю Тимченко заявив, що виїзд з України на декілька місяців міг би допомогти енергетичній системі країни та зменшити навантаження на неї.

"Якщо є можливість знайти альтернативне місце проживання ще на три-чотири місяці, це дуже допоможе системі", - розповів голова ДТЕК.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні 19 листопада, в Україні не очікуються аварійні відключення світла.

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