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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Шмигаль заявив, що контрнаступ ЗСУ "займе час"

Фото: контрнаступ ЗСУ "займе час" (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль попередив, що контрнаступ ЗСУ проти російських військ, що вторглися, "займе час", але висловив оптимізм щодо його успіху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Ми проводитимемо дуже розумні, наступальні операції. І через це він (контрнаступ, - ред.) вимагатиме часу", - сказав він.

Також глава уряду уточнив, що українські війська мають намір рухатися і йти вперед.

"Ми збираємося йти вперед... і я абсолютно оптимістичний щодо звільнення всіх наших земель, окупованих росіянами", - додав він.

Шмигаль розповів, що контрнаступ "є низкою бойових операцій".

"На жаль, під час нашої підготовки до цього контрнаступу готувалися і росіяни, тому там так багато мінних полів, що справді уповільнює рух", - сказав він.

Контрнаступ ЗСУ

За даними на ранок 22 червня відомо, що ЗСУ ведуть наступ відразу на трьох напрямках – на Мелітопольському, Бердянському та Лиманському. Тяжкі бої ведуться на останньому з напрямків. Крім того, ЗСУ просунулися до 1 км на таврійському напрямку, тим самим вирівнявши лінію фронту.

При цьому, за останніми даними, ЗСУ вдалося звільнити 8 населених пунктів у Донецькій та Запорізькій області. Про повільніші темпи контрнаступу висловлювався і президент України Володимир Зеленський. Він нагадав, що звільнення українських територій від російських військ не є голлівудським фільмом.

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Денис ШмигальВійна в Україні