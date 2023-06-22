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Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ "займет время"

Фото: кконтрнаступление ВСУ "займет время" (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил, что контрнаступление ВСУ против вторгшихся российских войск "займет время", но выразил оптимизм касаемо его успеха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Мы будем проводить очень умные, наступательные операции. И из-за этого оно (контрнаступление, - ред.) потребует времени", - сказал он.

Также глава Кабмина уточнил, что у украинских войск есть намерение двигаться и идти вперед.

"Мы собираемся идти вперед... и я абсолютно оптимистичен в отношении освобождения всех наших земель, оккупированных россиянами", - добавил он.

Шмыгаль рассказал, что контрнаступление "представляет собой ряд боевых операций".

"К сожалению, во время нашей подготовки к этому контрнаступлению готовились и русские, поэтому там так много минных полей, что действительно замедляет движение", - сказал он.

Контрнаступление ВСУ

По данным на утро 22 июня известно, что ВСУ ведут наступление сразу на трех направлениях - на Мелитопольском, Бердянском и Лиманском. Тяжелые бои ведутся на последнем из направлений. Кроме того, ВСУ продвинулись до 1 км на таврическом направлении, тем самым выровняв линию фронта.

При это по последним данным, ВСУ удалось освободить 8 населенных пунктов в Донецкой и Запорожской области. О более медленных темпах контрнаступления высказывался и президент Украины Владимир Зеленский. Он напомнил, что освобождение украинских территорий от российских войск не голливудский фильм.

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