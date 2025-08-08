Шмигаль запропонував Болгарії залучити Україну до ініціативи з розмінування Чорного моря

Шмигаль розповів, що сьогодні, 8 серпня, він мав розмову з міністром оборони Болгарії Атанасом Запряновим.

Головні теми, які обговорили міністри:

продовження оборонної підтримки України,

безпека в Чорноморському регіоні.

"У нас спільна мета - безпечне судноплавство. Тому запропонував долучити Україну до ініціативи з розмінування Чорного моря за участі Болгарії, Туреччини та Румунії", - зауважив Шмигаль.

За його словами, він також передав болгарському колезі пріоритети України щодо зброї та сектори ОПК, які Україна може розвивати партнерство з Болгарією.

"Зацікавлені у розвитку спільних виробництв, зокрема у межах європейського фонду SAFE. Наші партнери розуміють, що посилення підтримки України наблизить справедливий мир", - пояснив міністр.

Шмигаль також подякував колезі за засудження російської агресії та за внесок у зміцнення української обороноздатності.