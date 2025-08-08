Шмигаль запропонував Болгарії залучити Україну до ініціативи з розмінування Чорного моря

Україна запропонувала Болгарії долучитися до ініціативи з розмінування Чорного моря для забезпечення безпечного судноплавства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Дениса Шмигаля.
Шмигаль розповів, що сьогодні, 8 серпня, він мав розмову з міністром оборони Болгарії Атанасом Запряновим.
Головні теми, які обговорили міністри:
"У нас спільна мета - безпечне судноплавство. Тому запропонував долучити Україну до ініціативи з розмінування Чорного моря за участі Болгарії, Туреччини та Румунії", - зауважив Шмигаль.
За його словами, він також передав болгарському колезі пріоритети України щодо зброї та сектори ОПК, які Україна може розвивати партнерство з Болгарією.
"Зацікавлені у розвитку спільних виробництв, зокрема у межах європейського фонду SAFE. Наші партнери розуміють, що посилення підтримки України наблизить справедливий мир", - пояснив міністр.
Шмигаль також подякував колезі за засудження російської агресії та за внесок у зміцнення української обороноздатності.
Нагадаємо, що в січні 2024 року Болгарія, Румунія та Туреччина об'єднали зусилля для створення спільної групи з розмінування в Чорному морі. Ця ініціатива спрямована на забезпечення безпеки судноплавства, особливо для експорту зерна з України.
Вже 11 січня минулого року міністри оборони трьох країн підписали меморандум про взаєморозуміння у Стамбулі, чим і продемонстрували свою прихильність до співпраці в галузі безпеки Чорного моря.
А вже у понеділок, 1 липня, ці країни почали спільну операцію з пошуку мін у Чорному морі.
Зауважимо, що лише за перші дні операції по розмінуванню Чорного моря було знищено шість мін.
Варто зауважити, що наприкінці минулого місяця під час шторму на узбережжя Одеської області винесло морську міну, після чого бійці ВМС ЗСУ провели її контрольований підрив.