Туреччина, Румунія та Болгарія розпочали спільну операцію з розмінування Чорного моря

У понеділок, 1 липня, Туреччина, Румунія і Болгарія почали спільну операцію з пошуку мін у Чорному морі, щоб підвищити безпеку судноплавства, особливо для українського експорту зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Ініціатива, очолювана Стамбулом, спрямована на знешкодження мін, що дрейфують у певних районах Чорного моря внаслідок війни.

Минулого року російський ракетний удар поблизу Одеси вразив комерційне судно, внаслідок чого загинув капітан і були поранені інші. Судно, найняте сільськогосподарським гігантом Cargill Inc., також було пошкоджено вибухом під час плавання з українського порту в Чорному морі в листопаді.

У березні Україна заявила, що експорт з її чорноморських портів майже повернувся до довоєнних обсягів після неодноразових атак і перебоїв у роботі після повномасштабного вторгнення Росії. Проте порти навколо Одеси стикаються з частими ударами з боку Росії, які продовжують переривати роботу.

Україна експортувала 37,4 млн тонн сільськогосподарської продукції з портів Одеси, Чорноморська та Південного з моменту відкриття морського коридору в серпні 2023 року.

