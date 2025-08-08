RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Дональд Трамп Война в Украине

Шмыгаль предложил Болгарии привлечь Украину к инициативе по разминированию Черного моря

Фото: министр обороны Украины Денис Шмыгаль (facebook.com zelenskyy.official)
Автор: Карина Левицкая

Украина предложила Болгарии присоединиться к инициативе по разминированию Черного моря для обеспечения безопасного судоходства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

Шмыгаль рассказал, что сегодня, 8 августа, он имел разговор с министром обороны Болгарии Атанасом Запряновым.

Главные темы, которые обсудили министры:

  • продолжение оборонной поддержки Украины,
  • безопасность в Черноморском регионе.

"У нас общая цель - безопасное судоходство. Поэтому предложил приобщить Украину к инициативе по разминированию Черного моря с участием Болгарии, Турции и Румынии", - отметил Шмыгаль.

По его словам, он также передал болгарскому коллеге приоритеты Украины по оружию и сектора ОПК, которые Украина может развивать партнерство с Болгарией.

"Заинтересованы в развитии совместных производств, в частности в рамках европейского фонда SAFE. Наши партнеры понимают, что усиление поддержки Украины приблизит справедливый мир", - пояснил министр.

Шмыгаль также поблагодарил коллегу за осуждение российской агрессии и за вклад в укрепление украинской обороноспособности.

Разминирование Черного моря

Напомним, что в январе 2024 года Болгария, Румыния и Турция объединили усилия для создания совместной группы по разминированию в Черном море. Эта инициатива направлена на обеспечение безопасности судоходства, особенно для экспорта зерна из Украины.

Уже 11 января прошлого года министры обороны трех стран подписали меморандум о взаимопонимании в Стамбуле, чем и продемонстрировали свою приверженность к сотрудничеству в области безопасности Черного моря.

А уже в понедельник, 1 июля, эти страны начали совместную операцию по поиску мин в Черном море.

Заметим, что только за первые дни операции по разминированию Черного моря было уничтожено шесть мин.

Стоит заметить, что в конце прошлого месяца во время шторма на побережье Одесской области вынесло морскую мину, после чего бойцы ВМС ВСУ провели ее контролируемый подрыв.

Читайте РБК-Украина в Google News
БолгарияВойна России против Украины