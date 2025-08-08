Шмыгаль предложил Болгарии привлечь Украину к инициативе по разминированию Черного моря

Украина предложила Болгарии присоединиться к инициативе по разминированию Черного моря для обеспечения безопасного судоходства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.
Шмыгаль рассказал, что сегодня, 8 августа, он имел разговор с министром обороны Болгарии Атанасом Запряновым.
Главные темы, которые обсудили министры:
"У нас общая цель - безопасное судоходство. Поэтому предложил приобщить Украину к инициативе по разминированию Черного моря с участием Болгарии, Турции и Румынии", - отметил Шмыгаль.
По его словам, он также передал болгарскому коллеге приоритеты Украины по оружию и сектора ОПК, которые Украина может развивать партнерство с Болгарией.
"Заинтересованы в развитии совместных производств, в частности в рамках европейского фонда SAFE. Наши партнеры понимают, что усиление поддержки Украины приблизит справедливый мир", - пояснил министр.
Шмыгаль также поблагодарил коллегу за осуждение российской агрессии и за вклад в укрепление украинской обороноспособности.
Напомним, что в январе 2024 года Болгария, Румыния и Турция объединили усилия для создания совместной группы по разминированию в Черном море. Эта инициатива направлена на обеспечение безопасности судоходства, особенно для экспорта зерна из Украины.
Уже 11 января прошлого года министры обороны трех стран подписали меморандум о взаимопонимании в Стамбуле, чем и продемонстрировали свою приверженность к сотрудничеству в области безопасности Черного моря.
А уже в понедельник, 1 июля, эти страны начали совместную операцию по поиску мин в Черном море.
Заметим, что только за первые дни операции по разминированию Черного моря было уничтожено шесть мин.
Стоит заметить, что в конце прошлого месяца во время шторма на побережье Одесской области вынесло морскую мину, после чего бойцы ВМС ВСУ провели ее контролируемый подрыв.