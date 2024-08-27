Шмигаль про захист енергооб'єктів: є три рівні фортифікацій, один із них експериментальний

В перший рік повномасштабної війни було прийнято рішення щодо реалізації трьох рівнів фортифікацій для захисту об'єктів енергетики від терористичних обстрілів Російської Федерації. Один із рівнів є експериментальним й дороговартісним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час Форуму "Україна 2024. Незалежність".

За словами Шмигаля, перший рівень передбачав закриття об'єктів енергетики габіонами для захисту від непрямого ураження.

Другий рівень - монументальні залізобетонні укриття для трансформаторів та інших об'єктів. Він додав, що більшість укриттів вже були збудовані, а опікується цим "Укренерго". На реалізацію другого рівня були виділені десятки мільярдів гривень.

"Вчора (26 серпня, - ред.), до речі, відбулись перші атаки ракетами з касетними боєприпасами, якими атакували наші розподільні підстанції. Це були десятки ракет. Ми з десятки ударів вчора втратили дуже невелику кількість нашого обладнання", - зауважив голова уряду.

Також він розповів й про третій рівень фортифікацій, який виявився експериментальним проєктом. Це величезні споруди, які повинні були б накривати підстанцію в розмірі 3 футбольних полів.

"Вони (фортифікації третього рівня, - ред.) надзвичайно дороговартісні. До цього часу не зрозуміла їхня економічна доцільність, це сотні мільярдів гривень", - відзначив Шмигаль.

Обстріл енергетики України

Від початку поточного року українська енергосистема "пережила" близько десяти масованих обстрілів російських терористів. Внаслідок ударів зберігається дефіцит потужності, а на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти.

Як розповідав радник прем'єр-міністра України, член Наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко, вчорашній обстріл, 26 серпня, змусить відкоригувати плани щодо підготовки до зими.

Також додамо, що вчора ворог вдався до наймасованішої повітряної атаки проти України. Загалом росіяни запустили 236 засобів повітряного нападу.