Шмыгаль о защите энергообъектов: есть три уровня фортификаций, один из них экспериментальный

В первый год полномасштабной войны было принято решение о реализации трех уровней фортификаций для защиты объектов энергетики от террористических обстрелов Российской Федерации. Один из уровней является экспериментальным и дорогостоящим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля во время Форума "Украина 2024 года. Независимость".

По словам Шмыгаля, первый уровень предусматривал закрытие объектов энергетики габионами для защиты от косвенного поражения.

Второй уровень - монументальные железобетонные укрытия для трансформаторов и других объектов. Он добавил, что большинство укрытий уже были построены, а занимается этим "Укрэнерго". На реализацию второго уровня были выделены десятки миллиардов гривен.

"Вчера (26 августа, - ред.), кстати, состоялись первые атаки ракетами с кассетными боеприпасами, которыми атаковали наши распределительные подстанции. Это были десятки ракет. Мы из десятка ударов вчера потеряли очень небольшое количество нашего оборудования", - отметил глава правительства.

Также он рассказал и о третьем уровне фортификаций, который оказался экспериментальным проектом. Это огромные сооружения, которые должны были бы накрывать подстанцию в размере 3 футбольных полей.

"Они (фортификации третьего уровня, - ред.) чрезвычайно дорогостоящие. До сих пор не понятна их экономическая целесообразность, это сотни миллиардов гривен", - отметил Шмыгаль.

Обстрел энергетики Украины

С начала текущего года украинская энергосистема пережила около десяти массированных обстрелов российских террористов. В результате ударов сохраняется дефицит мощности, а на энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты.

Как рассказывал советник премьер-министра Украины, член Наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко, вчерашний обстрел, 26 августа, заставит откорректировать планы по подготовке к зиме.

Также добавим, что вчера враг прибег к самой массированной воздушной атаке против Украины. Всего россияне запустили 236 средств воздушного нападения.