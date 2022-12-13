Шмигаль про ймовірність блекауту в Україні: готуємося до різних сценаріїв

Українська влада готується до різних сценаріїв проходження зимового періоду під час агресії Росії. Так, одним із них може бути довгострокова відсутність електроенергії та опалення у деяких регіонах України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на українсько-французькій конференції у Парижі.
Він зазначив, що у Кремлі розуміють, що вони не здатні захопити Україну, як мріяли про це 24 лютого. З огляду на це, починаючи з осені російські війська активізували свої терористичні удари проти української енергосистеми.
"Російські політики та пропагандисти відверто говорять, що їхня мета - залишити українців без тепла, світла та води цієї зими. Вони вірять, що зламають нас і змусять підкоритись та капітулювати. Росія ніколи не була і не стане для нас братньою. Росія ніколи не розуміла і не зрозуміє вільну Україну та вільних українців", - сказав Шмигаль.
Він зазначив, що українці мужньо тримають цей удар. Так, 24 листопада був завданий черговий удар проти нашої енергосистеми, люди залишились без світла і води, але і цей терор не змусив українців панікувати.
"Намір Росії занурити Україну у пітьму - це виклик для цивілізованого світу. Ми не сумніваємося, що світ не допустить, щоб ці кровожерливі терористичні плани Росії втілились у життя. Ми готуємося до різних сценаріїв, одним з яких може стати довгострокова відсутність світла чи тепла в окремих регіонах нашої країни", - додав Шмигаль.
За словами прем'єр-міністра, за два місяці планомірних атак ракетами та дронами агресору вдалось пошкодити майже 50% української енергосистеми.
Проте незважаючи на ворожі атаки, українська енергосистема зберігає цілісність та керованість, а наші енергетики 24 години на добу роблять свою роботу.
"Ми розуміємо, що Росія продовжить терористичні атаки і не відмовиться від своїх намірів зруйнувати нашу енергосистему. Вони хочуть занурити нас у темряву. для того, аби цього не сталося нам потрібна допомога цивілізованого світу", - зазначив Шмигаль.
Шмигаль впевнений, що розрахунок РФ занурити нас у темряву провалиться - завдяки допомозі партнерів та друзів по всьому світу. Він підкреслив, що українці вистоять та переживуть цю зиму.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що РФ своїми ракетними атаками намагається спровокувати блекаут в Україні, щоб показати цим нібито "поразку Європи".
Окрім того, президент попереджав, що відсутність масованих ракетних ударів говорить про те, що РФ готується до них і може вдарити в будь-який час.
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