Шмигаль про ймовірність блекауту в Україні: готуємося до різних сценаріїв

Він зазначив, що у Кремлі розуміють, що вони не здатні захопити Україну, як мріяли про це 24 лютого. З огляду на це, починаючи з осені російські війська активізували свої терористичні удари проти української енергосистеми.

"Російські політики та пропагандисти відверто говорять, що їхня мета - залишити українців без тепла, світла та води цієї зими. Вони вірять, що зламають нас і змусять підкоритись та капітулювати. Росія ніколи не була і не стане для нас братньою. Росія ніколи не розуміла і не зрозуміє вільну Україну та вільних українців", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що українці мужньо тримають цей удар. Так, 24 листопада був завданий черговий удар проти нашої енергосистеми, люди залишились без світла і води, але і цей терор не змусив українців панікувати.

"Намір Росії занурити Україну у пітьму - це виклик для цивілізованого світу. Ми не сумніваємося, що світ не допустить, щоб ці кровожерливі терористичні плани Росії втілились у життя. Ми готуємося до різних сценаріїв, одним з яких може стати довгострокова відсутність світла чи тепла в окремих регіонах нашої країни", - додав Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра, за два місяці планомірних атак ракетами та дронами агресору вдалось пошкодити майже 50% української енергосистеми.

Проте незважаючи на ворожі атаки, українська енергосистема зберігає цілісність та керованість, а наші енергетики 24 години на добу роблять свою роботу.

"Ми розуміємо, що Росія продовжить терористичні атаки і не відмовиться від своїх намірів зруйнувати нашу енергосистему. Вони хочуть занурити нас у темряву. для того, аби цього не сталося нам потрібна допомога цивілізованого світу", - зазначив Шмигаль.

По-перше, Україні потрібні сучасні протиракетні та протиповітряні комплекси, аби захистити наше небо. Так, за останні кілька місяців ми отримали системи IRIS-T, NASAMS, Hawk. Проте Україна закликає партнерів нарощувати поставки систем ППО, адже вони дозволять захистити цивільне населення.

По-друге, Україні необхідна допомога у проведенні швидкого відновлення та ремонті критичної інфраструктури.

Шмигаль впевнений, що розрахунок РФ занурити нас у темряву провалиться - завдяки допомозі партнерів та друзів по всьому світу. Він підкреслив, що українці вистоять та переживуть цю зиму.